Otomobil ağaca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Otomobil ağaca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

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Antalya'da aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında ki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

31.07.2024 10:22  Güncelleme: 10:34
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Otomobil ağaca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'da aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında ki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Barış Çınar A.'nın kullandığı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafta bulunan ağaca çarptı. 112 Acil ihbar hattına gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler, 112 sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Barış Çınar A. ve araçta yolcu olarak bulunan Berksan Servet Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Çarpmanın ardından motor bölümünden çıkan dumanlar itfaiyenin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Kaynak: İHA

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