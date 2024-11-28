Otomobil Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı

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Park halindeki otomobili çalan 2 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil çalıp boş alanda terk eden 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Evin önüne park ettiği 63 HS 032 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gören İ.E.B. polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, çalındığı değerlendirilen otomobili bulmak için çalışma başlattı. Çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında bahse konu otomobili 15 Temmuz Mahallesindeki boş bir alanda terk edilmiş halde buldu. Otomobil çekici yardımıyla emniyete götürülürken olayı araştıran polis ekipleri, otomobili çalan şahısların K.Y. ve D.N. olduğunu belirledi. Polisin operasyonuyla yakalanan şahıslar emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.