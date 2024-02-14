Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde ölümden döndü.
Kaza, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nur 2. Sokak'ta seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki 55 AGT 944 plakalı otomobil ile Okul 2. Sokak'tan gelen E.Ç'nin kullandığı 55 AFM 966 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Taktığı kask sayesinde kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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