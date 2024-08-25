Yerel

Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?

Karayolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk\'tan devrim gibi karar

Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi

Bakan Tunç\'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?

Evine gelen binlerce liralık su faturasını gören oyuncu isyan etti

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP lideri, "Çok net" deyip açık açık söyledi

Hakemi protesto etmek için yaptıklarının dünyada eşi benzeri yok

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta sol şeritte seyir halindeki otomobil bir anda yolun sağında bulunan sokağa dönmek isteyince aynı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında İbrahim Sözen Caddesinden, Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Yusuf Ö.'nün kullandığı 35 KUT 78 plakalı otomobil bir anda sol şeritten sağ tarafa Kordon Caddesine dönmek istedi. Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki Burak Ö'nün kullandığı 07 BLE 940 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı.

Köprü trafiğe kapandı

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken Manavgat Köprüsü bir süre araç trafiğine kapandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü ve motosikletin kaldırılmasının ardından köprüde trafik normale döndü.