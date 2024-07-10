Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada - Son Dakika
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Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği park alanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Şüpheliler, operasyon sonucunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

10.07.2024 17:54
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Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; 07 Temmuz 2024 günü Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olayın meydana geldiği park alanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, park halindeki otomobilin kapısını aparatla açarak içerisinden hırsızlık yapan iki şüphelinin eşkalini tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtların kimlikleri belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından "Otodan Hırsızlık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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