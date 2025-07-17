Otomobilin Çarptığı Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Dün akşam Karabük-Safranbolu karayolu Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri (21), Fatih O. (30) idaresindeki 34 FTH 069 plakalı Audi marka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güneri için Safranbolu Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan gencin naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Güneri'nin yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Op.Dr. İsmail Kara ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK