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Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversiteli Genç Kız - Son Dakika
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Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversiteli Genç Kız

Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş, hastanede yapılan tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan genç kızın ölüm haberi Pamukkale Üniversitesi tarafından duyuruldu.

Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversiteli Genç Kız
22.12.2023 - 20:45,  Güncelleme: 20:51
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Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız yaşama tutunamadı

Kazada yaralanan üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinden Azra Ümmü Demirbaş'tan acı haber geldi. Genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş ve yanındaki arkadaşı M.Y.B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen ve kazada ağır yaralanan iki genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. İki gence çarpıp olay yerinden kaçan sürücü ise bir saat sonra yakalandı.

Hastanede tedavi altına alınan üniversiteli gençlerden Azra Ümmü Demirbaş'tan acı haber geldi. İki gündür tedavi altında bulunan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi ise acı haberi "Hayatını kaybeden üniversitemiz Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" notuyla duyurdu.

Kaynak: İHA
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