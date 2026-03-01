Otomobilin Kornası Gürültüye Neden Oldu - Son Dakika
Otomobilin Kornası Gürültüye Neden Oldu

Otomobilin Kornası Gürültüye Neden Oldu
01.03.2026 17:16
Eskişehir'de sürücüsü olmayan aracın kornası uzun süre çaldı, sahibi özür bile dilemeden kaçtı.

Eskişehir'de sürücüsü araçta olmayan otomobilin kornasının basılı kalması pazar günü rahatsızlığa neden olurken, aracın duyarsız sahibi olay yerine geldikten sonra vatandaşlardan özür dilemeden olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Olay, İstiklal Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde meydana geldi. 26 VS 647 plakalı gri renkli bir otomobilin kornası henüz bilinmeyen bir sebeple basılı kaldı. Gürültüden rahatsız olan minibüs durağındaki vatandaşlar ve mahalle sakinlerinin birden fazla kez polise ihbarda bulunması neticesinde aracın sürücüsüne ulaşıldı. Olay yerine gelen vatandaş, çevre sakinlerine herhangi bir açıklama yapmadan arabasına binerek hızlıca olay yerini terk etti.

Mahalle sakinleri, bu durumun hem kendileri için hem de çevreden geçen vatandaşlar için büyük bir rahatsızlık verdiğini aktararak, bu olayın hızlıca çözülmesini istediklerini belirttiler.

"Bu ses eziyet oluyor"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Baş, "Valla ben yeni geldim, yeni duydum. Daha evvel, 10 dakika öncesini falan bilmiyorum da geldim hala bağırıyor. Eziyet tabii canım, eziyet olmaz mı ya. Basılı kalmıştır herhalde kornaya. Bir an önce onun susturulması gerek. Telefonu filan vardır herhalde orada. İnşallah kısa sürede çözüm olur" dedi.

"Aracın başında insanlar toplanmış"

Olayın yaşandığı esnada kendi aracını almaya gelen Harun Korkut, "Ben park ettiğim yerden aracımı almaya geldim. Öndeki aracın başında insanlar toplanmış kornası çalıyor diye. Polisi aradık, haber verdik. Yani bir 5 dakika oldu geleli" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

