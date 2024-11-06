Otomotiv Sektörünün Temsilcileri BUÜ'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Otomotiv Sektörünün Temsilcileri BUÜ'de Bir Araya Geldi

Otomotiv Sektörünün Temsilcileri BUÜ\'de Bir Araya Geldi

OTTOSEM'24 etkinliğinde otomotiv sektörü temsilcileri, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

06.11.2024 12:03
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otomotiv Topluluğu tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen seminerler serisinde otomotiv sektörünün önemli temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen OTTOSEM'24 etkinliğinin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. M. İhsan Karamangil, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalar, oluşturulan fuaye alanında stant açtı. Rektör Yılmaz ve beraberindekiler stantları ziyaret etti.

Rektörden öğrenci topluluklarına övgü

Programın açılış töreninde konuşan Rektör Yılmaz, üniversitedeki öğrenci topluluklarının aktif çalışmalarından ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Yaklaşık 170 öğrenci topluluğuna sahip olduklarını açıklayan Yılmaz; "Kendi içerisinde meslek, bilim ve kültür toplulukları olarak ayrışıyorlar. Önceki yıldan itibaren misafir öğrencilerimiz için de topluluklar kurulmaya başladı. Bu çeşitlilik ve öğrencilerimizin sosyal hareketliliği bizleri mutlu ediyor. Düşünen, araştıran ve sorgulayan gençleri sahip olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Otomotiv Mühendisliği bölümü özel faaliyetlere imza atıyor

Türkiye'deki 23 Araştırma Üniversitesinden birisi olduklarına işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu ligin içerisinde üst sıralara çıkabilmek adına eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel ve akademik çalışmalara her zamankinden daha fazla önem verdiklerini kaydetti. Fakülteler, meslek yüksekokulları ve diğer tüm birimlerin bu faaliyetlerin geliştirilmesinde özel bir yeri olduğunun altını çizen Rektör Yılmaz; "Mühendislik Fakültemiz de bu kıymetli birimlerin başında geliyor. Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan ve değerli projelere imza atan bölümlerimizin başında geliyor. Bursa ve sektör temsilcileri için de ayrıca önem taşıyor. Bu değere denk düşecek şekilde öğrencilerimizin de aynı bilinçle hareket etmesi, kıymetli organizasyonlara imza atmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Otomotiv Topluluğu Seminerleri programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Sektörde büyük bir rekabet var

Otomotiv Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. M. İhsan Karamangil de günümüzde satılan araçların artık akıllı cihaz olarak satıldığını vurgu yaparak; "Önemli bir gelişim süreci yaşıyoruz. Gelecekte de araçlar elektrikli, otonom, bağlanılabilir ve paylaşımlı olacak diye öngörüyoruz. Bunun küçük örneklerini de şimdiden görebiliyoruz. Sektörde büyük bir rekabet var. Önemli firmaların yetkilileri bugün bizimle bir arada olacak ve çalışmalarına dair bilgiler paylaşacak. Üçüncüsünü düzenlediğimiz OTTOSEM'e katkı veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Organizasyon, sektör temsilcilerinin ağırlandığı seminerler serisinin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otomotiv Sektörünün Temsilcileri BUÜ'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

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