Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın hayata geçiyor: 130 ila 140 kilometre arasında değişecek - Son Dakika
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Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın hayata geçiyor: 130 ila 140 kilometre arasında değişecek

30.06.2022 10:18

Otoyollarda yarından itibaren yeni hız sınırı uygulaması başlayacak. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç) 130 kilometreye, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti. Yazıda Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesi hatırlatılarak, motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırlarının şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlendiği ifade edilmişti. Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLLARINDA HIZ SINIRI 140 KM/SAATE ÇIKARILDI

Yarın başlayacak uygulama ile Edirne- İstanbul (Avrupa Otoyolu), İstanbul- Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin- Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir- Aydın (Çeşme-İzmir ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü, Malkara- Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

YOL STANDARTLARI DİKKATE ALINDI

Yarın başlayacak uygulama çerçevesinde otoyolların yol standartları dikkate alınırken, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar da tamamlandı.

YORUMLAR (2)
  • Rotasız Gassal: Nedense bu hız arttırımı akaryakıt fiyatlarına bu kadar yüklü zam gelince oldu. Gaza fazla bas ve daha çok akaryakıt tüket mantığı güzel sistem be Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Marmara, Edirne, Ankara, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın hayata geçiyor: 130 ila 140 kilometre arasında değişecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın hayata geçiyor: 130 ila 140 kilometre arasında değişecek - Son Dakika
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