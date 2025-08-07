Otrar\'dan Rehberlik Öğretmenlerine Ziyaret

Eskişehir'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, rehberlik öğretmenleri ile bir araya geldi.

Otrar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılan adaylara yönelik tercih danışmanlığı hizmetinin yürütüldüğü Kılıçoğlu Anadolu Lisesindeki komisyonu ziyaret etti. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar'a Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın eşlik etti. Müdür Otrar, öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek bu önemli süreçte doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için özveriyle rehberlik eden öğretmenlere teşekkür edip; tercih danışmanlığının ne denli kritik bir rol üstlendiği vurguladı. - ESKİŞEHİR