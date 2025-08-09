Ovacık\'ta Kaçak Su Kullanımına İdari Yaptırım!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaçak su kullandıkları tespit edilen 15 kişi ve kuruma idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaçak su kullanımıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ovacık Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, ilçe genelinde toplam 15 kişi ve kuruma kaçak su kullanımından dolayı idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 44 ayrı noktada işlem gerçekleştirilirken, suyun adil ve sürdürülebilir kullanımı için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

Belediye yetkilileri, ilçeye yeni içme suyu kaynakları kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, mevcut su kaynaklarının kaçak yollarla kullanılmasının, vatandaşların suya erişimini ciddi şekilde zorlaştırdığını belirtti.

Ovacık Belediyesi'nden yapılan çağrıda, "Suyumuzu birlikte koruyalım. Kaçak kullanımlara göz yummayalım. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyoruz" denildi. - TUNCELİ