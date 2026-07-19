Oylat Mağarası'na Zarar Veren Yazılar Tepki Topladı - Son Dakika
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Oylat Mağarası'na Zarar Veren Yazılar Tepki Topladı

Oylat Mağarası\'na Zarar Veren Yazılar Tepki Topladı
19.07.2026 13:27
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İnegöl'deki Oylat Mağarası'na sprey boyayla yazılar yazılması ziyaretçilerden büyük tepki aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılması tepki çekti.

İnegöl ilçesinde, 3 milyon yıllık olduğu belirtilen Oylat Mağarası'nın duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Özellikle yabancı turistlerin ziyaret ettiği 750 metre uzunluğu, 93 metre yüksekliğe sahip mağaranın duvarlarının yazı tahtasına çevrilmesi, tepkiye yol açtı. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, yazı yazan kişilerin bulunup, cezalandırılmasını istedi.

Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak dikkat çeken Oylat Mağarası'nın astım ve bronşit gibi önemli solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Mağaranın içerisindeki sıcaklık, yaz- kış 15 ila 18 derece olarak ölçülürken, nem oranının ise yüzde 90 olduğu kaydedildi.

İşletme sahibi Nurcan Yılmaz, "Bu hakikaten çok üzücü bir şey. Bizim mağaranın bütün sosyal alanına tabii ki ziyaretçilerimizin de güvenliğini sağlayabilmek için güvenlik kameralarımız var. Sağlık durumunda ya da bir kaza durumunda müdahale edebilmek ancak bu kamera sistemleri sık sık şuna şahit oluyor; Mağaradaki o milyonlarca yıl oluşmuş nadide eserlere zarar veren, yazı yazan, kırmaya dökmeye çalışan maalesef hatırı sayılır sayıda ziyaretçimiz oluyor. Burada bu alan tabiat ve doğal varlık kabul edildiği için bu alan özel bir korumada olduğu için aslında çok ciddi bir suç. Ben isterdim ki suçu var, bunun karşılığında şu ceza var diye korkutmayalım, böyle bir gereklilik olmasın, insanlar milyonlarca yılda oluşmuş Allahü Teala'nın çok özel bir alanında olduklarını değerini bilsinler ve bunu takdir etsinler. Maalesef çok kasıtla yapılan yazılar, kırmalar, dökmeler. Ayrıca çöp atmalar, artık onlar sevimli bile kaldı. Bütün alanda çok mustarip olduğumuz bir sıkıntı. Vatandaşlık bilincinin gelişmesi tabii ki çok önemli, burada bunu anlıyoruz. Çünkü bu dediğim gibi bir eşinin, emsalinin olmadığı, bunun telafisinin edilemeyeceği bir alan. Biz bu duvar yazılarını temizlemek için mesela tekrar duvara zarar veremeyeceğimiz için bunları kazıyamıyoruz. Duvardan o yazıyı silmemiz için kazımamız gerekiyor ama bu da yasak. Bu da bir zarar demek, kazıyamıyoruz. Mağaranın içindeki kendi orijinal çamuruyla sıvayarak onları o şekilde tolere etmeye çalışıyoruz. Ama bu çok üzücü bir şey, vatandaşlarımızdan da bu hassasiyeti tekrar tekrar göstermeleri için ricacı olalım. Çünkü emsali yok, yeri doldurulamaz. İkinci bir Oylat Mağarası yok ve bu nadide esere hayran olup bakmak lazım, zarar vermek değil" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnegöl, Turizm, Sanat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oylat Mağarası'na Zarar Veren Yazılar Tepki Topladı - Son Dakika

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