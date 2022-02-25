Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler - Son Dakika
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Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler

25.02.2022 17:23
Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu öğrencileri, "Oyuncağımda Bir Dolu Hayat Var" kampanyası kapsamında topladıkları oyuncakları Şanlıurfa'daki kardeş okullarına gönderdi.

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu öğrencileri, "Oyuncağımda Bir Dolu Hayat Var" kampanyası kapsamında topladıkları oyuncakları Şanlıurfa'daki kardeş okullarına gönderdi.

Okulöncesi öğretmeni Ülfiye Özdamar'ın başlattığı kampanya ile çocukların yüzlerini güldürmek amaçlandı. Öğrencilerden maddi olarak değeri olmayan, ancak yine de çocukların oynayabileceği durumda olan oyuncaklar toplanarak, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki kardeş okula ulaştırıldı. Okul müdürü Necdet Gözal, "Oyuncağımda Bir Dolu Hayat Var" adlı eTwinning projesi kapsamında düzenlenen bu kampanyada emeği geçen tüm öğretmenler, yoğun ilgi gösteren veliler ve öğrencilere minnet ve şükranlarını sundu.

Müdür Gözal, ayrıca okulda yapılan sportif, sanatsal ve kültürel projeler hakkında bilgilendirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kızılay Kan Bağışı Kampanyası yapılacağı bilgisini veren Gözal, tüm kan bağışçılarını Meserret İnel İlkokulu'na davet etti. - ESKİŞEHİR

Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler
Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler
Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler
Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler
Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler
Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler

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Eskişehir, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oyuncaklarını kardeş okullarına gönderdiler - Son Dakika


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