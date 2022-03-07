Öz İplik İş Sendikası Başkanı Ay: "Kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" - Son Dakika

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Öz İplik İş Sendikası olarak dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de, kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi ve cinayetlerin son bulması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. Rafi Ay, Öz İplik İş Sendikasının 45 bine yakın üyesinin olduğunu ve bunların yüzde 36'sının kadın çalışanların oluşturduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceklerini dikkat çeken Ay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ağır çalışma koşulları ve son derece düşük olan ücretlere karşı, insanca çalışma koşulları talepleriyle birçok kadın işçinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bir İşçi Hareketi Öz İplik İş Sendikası olarak, başta çalışma koşulları olmak üzere, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsiyet ayrımcılığının sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için taraf oluyor, çeşitli mücadeleler veriyoruz. Sendikamızın 45 bine yaklaşan bir üye sayısı var. Üyelerimizin yaklaşık yüzde 36'sını kadın çalışanlar oluşturmaktadır. İşkolumuz, Türkiye'ye ihracatı öğreten sektördür. Bunun yanı sıra Türkiye'de kadınların en yoğun istihdam edildiği sektördür. Birçok bakımdan önem arz eden sektörümüzde, çalışan kadın sayısının fazla olması ve kadın üye sayımızda son dönemde önemli oranda artmış olması ve kadın komitemizin önemli çalışmaları dolayısıyla sendikamız kadın çalışmalarına özenle eğilmektedir.

Hem HAK-İŞ hem Öz İplik İş Sendikası olarak gerek politika önerileri geliştirme konusunda, gerek örnek projeler üretme konusunda, gerekse de rakamsal verilerle sendikal anlamda en aktif sendika ve konfederasyonuz. Sendikamız, bugüne kadar kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesinden, istihdama katılımlarının arttırılmasına, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarının sağlanmasından, iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasına yönelik birçok somut projeyle kadınların sosyal, ekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesinde öncü rol üstlenmiştir.

Öz İplik İş Sendikası olarak kadınların karar alma mekanizmalarında yer alması, eşit işe eşit ücret alması ve toplumda hak ettiği yeri bulması, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması için önemli, örnek ve ileri çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şube/bölge/il/ilçe başkanlıklarımızda, işyeri sendika baş temsilci temsilcilerimizde kadın sayımızı arttırıyoruz. Kadın komitemiz, güçlü ve aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Yurtdışında konfederasyonumuz HAK-İŞ'i ve sendikamızı, ülkemiz adına Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz temsil ediyor.

Öz İplik İş Sendikası olarak dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de, kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi ve cinayetlerin son bulması, kadın istihdamının artması, yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz." - ANKARA