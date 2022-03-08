Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır - Son Dakika
Üye Girişi

Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır

08.03.2022 09:29
Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kadınların yarınların mimarı olduğunu söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kadınların yarınların mimarı olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü fikrinin ilk olarak 26-27 Ağustos 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde ortaya atıldığını hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, " Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı. Ülkemizde darbe döneminde yaşanan kesintinin ardından 1984 yılında beri 8 Mart tarihi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır." dedi.

Mesajında, Türkiye'de kadınların haklarını gerçek anlamda AK Parti iktidarıyla kullanmaya başladıklarını belirten Başkan Öz, şunları söyledi: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Bunda şüphesiz partimizin kadına yönelik politikalarının büyük bir önemi vardır. Biz, toplumun tüm kesimlerine eşit olarak ulaşmayı amaçlayan ve kadını koruyan bir parti olarak yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımızı önemsiyoruz ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için çaba gösteriyoruz. Kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları gerektiği düşüncesini savunuyor ve bu doğrultuda siyaset yapıyoruz. Kadınlara yönelik şiddet olaylarının son bulduğu, kadınların ekonomide ve toplumsal yaşamda çok daha aktif rol aldığı bir dünya dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor, mutlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum." - ERZURUM

YORUMLAR
500
Gücüyener: 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' Gücüyener: 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Emin Öz, Erzurum, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:32 Karşıdan karşıya geçmek isterken taksinin altında kaldı!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:26 Dini nikahlı eşi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
09:17 ABD istihbaratı açıkladı: Ukrayna işgali sırasında öldürülen Rus askeri sayısı 11 bin değil, 3 bin civarında
09:15 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:43 Ukraynalı kadınlara fuhuş çeteleri tuzağı: Savaştan kaçan kadınların çaresizliklerinden faydalanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 09:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement