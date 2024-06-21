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Özalp'te ahır, tandır evi ve odunluk yangını

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde 2 kişiye ait yan yana bulunan tandır evi, ahır ve odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Kırçali Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir ve Zülküf Kaplan'a ait bitişik olan ahır, odunluk ve tandır evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılarda ise maddi hasar meydana geldi.