Özbekistan Havayolları\'ndan Gazipaşa\'ya Direkt Sefer

Özbekistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Özbekistan Havayolları, Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na ilk kez direkt sefer düzenledi. 160 yolcusu bulunan uçak, bugün Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaparak tarihi bir ana tanıklık etti.

İlk uçuş kapsamında gelen yolcular, Gazipaşa Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Selami Korkutata, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıları Adem Kaya ve Selçuk Özdemir, yerel yöneticiler ve turizm sektörü temsilcileri tarafından çiçek, karanfil ve su takı töreniyle karşılandı.

"Gazipaşa-Alanya Havalimanı gün geçtikçe büyüyor"

Karşılama töreninde konuşan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, havalimanının her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Kazakistan'dan ilk uçuş gerçekleşmişti, bugün de Özbekistan'dan ilk uçuşu karşıladık. İnşallah ileride yapılacak yatırımlarla birlikte havalimanımızı daha da büyütüp, Gazipaşa ve Antalya'mıza daha güzel hizmetler sunacağız."

Haftada 1 gün, toplam 13 sefer planlandı

Yaz sezonu boyunca haftada bir gün yapılacak seferlerle Özbekistan ile Alanya arasında doğrudan ulaşım sağlanacak. Planlamaya göre toplamda 13 uçuş gerçekleştirilecek. - ANTALYA