Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Adayı Akyel'e destekler sürüyor - Son Dakika

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Adayı Recep Akyel'e şube başkanlarından destek gelmeye devam ediyor.

Özçelik İş Sendikası Genel Kurulunda yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıklayan Recep Akyel'e destekler sürüyor. Özçelik İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Çölcü, Sakarya Şube Başkanı Cüneyt Yüksel, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Anadolu Havacılık Şube Başkanı Okan Ödemiş ve İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başkanı Hakan Kamaş, Genel Başkan Yardımcısı Akyel ile bir araya geldi.

Şube başkanları işçinin yanında olan Akyel'in yanında olduklarını belirterek destek mesajı verdiler.

Özçelik İş Sendikasının geleceğe hazırlandığını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, "Özçelik İş Sendikasının sahipleri, emek harcayan, alın teri döken sendikasını yaşatan üyeleridir. Saygıyı takdiri hak eden de onlardır. Sendikal anlayışımızı, her an üyelerini düşünen, onların isteklerini ilke edinmiş bir çizgide sürdüreceğiz. Özçelik İş Sendikası geleceğe hazırlanıyor. Tüm şube ve teşkilatlarımızı emeği alın terini yaşatmaya ve gelecekteki büyük Özçelik İş ve Hak İş hedefine birlikte ulaşmaya davet ediyoruz. Yolumuza her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyoruz. Bugün burada bulunan şube başkanları ve yönetimleri dışında bizlere gönül veren ve desteklerini ifade eden tüm işçi ve delegasyonumuzla birlikte önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel kurul için güçlü bir şekilde hazırız" dedi. - KARABÜK