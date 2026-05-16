Özdağ, Gençlik Politikalarını 19 Mayıs'ta Açıklayacak

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Mayıs'ta Samsun'da gençlik politikalarını açıklayacaklarını bildirdi. Genç işsizliğine dikkat çeken Özdağ, iktidarlarında uyuşturucu ve sanal kumarla mücadelede etkili yasalar çıkaracaklarını, gençlerin sporla daha fazla iç içe olacağı projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir dizi programa katılmak ve İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek için Bursa'ya geldi. İl Başkanlığı açılış programında konuşan Özdağ, konuşmasının önemli bir bölümünü gençlik politikalarına ve bağımlılıkla mücadeleye ayırdı.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin yükselişinin sürdüğünü ve bu ivmenin seçimlere kadar istikrarlı çalışmalarla artacağını söyledi. Özdağ, anketlere göre parti seçmeninin önemli bölümünü gençlerin oluşturduğunu belirterek bunun Türk gençliğinin bilinçli siyasal tercih yaptığını gösterdiğini ifade etti. Henüz Zafer Partisi'ni seçmeyen gençlere de seslenen Özdağ, siyasi tercihlerin parti programları, kadrolar ve Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

"DÖRT MİLYONA YAKIN GENCİMİZ NE İŞTE ÇALIŞIYOR NE DE EĞİTİM GÖRÜYOR"

Özdağ gençlere ulaşmak için parti çalışmalarının süreceğini ifade ederek şunları söyledi:

"19 Mayıs'ta Samsun'da, genel merkez ve gençlik kolları kadrolarımızla birlikte Zafer Partisi'nin Gençlik Politikaları Pprogramını açıklayacağız. Sonraki dönemde de bu programı Türkiye'yi gezerken gençlerle buluştuğumuz her ortamda gündeme taşıyacağız. Yaşanan ekonomik krizden etkilenen kesimlerin başında emekliler, dul ve yetimler, asgari ücretliler ve hiç şüphesiz Türk gençliği geliyor. Dört milyona yakın gencimiz ne işte çalışıyor ne de eğitim görüyor. Bu çok büyük bir sayı. Hayattan adeta izole edilmiş durumdalar. Gelirleri yok, işleri yok, eğitim süreçlerinin içinde değiller. Bu, gençlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu gençlerimizin en kısa zamanda para kazanabilecekleri, hayatlarına idame ettirebilecekleri çalışma süreçlerine alınması için gerekli program düzenlemelerini yapma kararlılığı içerisindeyiz. Bu görüşümüzü genç yurttaşlarımızla paylaşacağız."

Ümit Özdağ, gençleri tehdit eden uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının yaygınlaştığını, milyonlarca gencin bu risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Devletin bu alanda yeterince etkili mücadele etmediğini savunan Özdağ, narkotik polisinin güçlendirileceğini, yasaların sertleştirileceğini ve suç şebekelerinin terör örgütü gibi değerlendirileceğini belirtti. Uyuşturucu ve sanal kumar baronlarının mal varlıklarına el konularak mücadelenin finansmanında kullanılacağını ifade etti.

"ZAFER PARTİSİ'NE KARŞI BÜYÜK BİR KARARTMA OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR"

Özdağ, gençlerin uyuşturucu ve kumardan uzaklaştırılması için her mahallede muhtarlıklara bağlı spor kulüplerinin oluşturulacağını aktardı. Muhtarların görev süresi boyunca kulübün başında olacağını bildiren Özdağ, atanamayan öğretmenlerden antrenör atamaları yapılacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Mahallelerde yeşil alanlarla birlikte futbol, voleybol, basketbol sahaları ve aletli spor sahalarını hızlı, etkili ve ekonomik şekilde hayata geçireceğiz. Böylece gençlerin kıraathaneler yerine spor tesislerine yönelmesini sağlayacağız. Gençlikte sporu kitleselleştireceğiz. Gençler sağlığına, kaliteli eğitime ve insanca yaşayabileceği iş imkanlarına kavuşacak. Gençlerin çalışmak istemediği, tembel olduğu söyleniyor. Bu büyük bir iftiradır. Bu söylem, kaçak ve sigortasız çalıştırılan yabancılara alan yaratmak için Türk gençliğine atılmış bir iftiradır. Gençlerimize insanca yaşayabilecekleri maaş verilirse onlar da çalışır ve babalarından, dedelerinden aldıkları bu aziz ülkeyi geleceğe taşımaya devam ederler."

Gençlikle ilgili projelerimizi ve diğer çalışmalarımızı seçim gününe kadar her seviyede Zafer Partilinin sahada etkili şekilde anlatması gerekiyor. Her biriniz, partimizin politikalarını seçmene en etkili biçimde anlatmak için mücadele edin. Çünkü bizim arkamızda büyük televizyon kanalları yok. Sosyal medyada Zafer Partisi'ne karşı büyük bir karartma operasyonu yürütülüyor. Benim sosyal medya hesaplarım bile gölgeleme yöntemiyle takipçilerime gösterilmiyor. Bu nedenle adım adım, vatandaşlara birebir ulaşarak görüşlerimizi anlatmak zorundayız. Türk milletinin zaferine doğru yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz."