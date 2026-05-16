Özdağ, Gençlik Politikalarını 19 Mayıs'ta Açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ, Gençlik Politikalarını 19 Mayıs'ta Açıklayacak

16.05.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, genç işsizliğine dikkat çekerek etkili yasalar ve projelerle gençlere umut vereceklerini belirtti.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Mayıs'ta Samsun'da gençlik politikalarını açıklayacaklarını bildirdi. Genç işsizliğine dikkat çeken Özdağ, iktidarlarında uyuşturucu ve sanal kumarla mücadelede etkili yasalar çıkaracaklarını, gençlerin sporla daha fazla iç içe olacağı projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir dizi programa katılmak ve İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek için Bursa'ya geldi. İl Başkanlığı açılış programında konuşan Özdağ, konuşmasının önemli bir bölümünü gençlik politikalarına ve bağımlılıkla mücadeleye ayırdı.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin yükselişinin sürdüğünü ve bu ivmenin seçimlere kadar istikrarlı çalışmalarla artacağını söyledi. Özdağ, anketlere göre parti seçmeninin önemli bölümünü gençlerin oluşturduğunu belirterek bunun Türk gençliğinin bilinçli siyasal tercih yaptığını gösterdiğini ifade etti. Henüz Zafer Partisi'ni seçmeyen gençlere de seslenen Özdağ, siyasi tercihlerin parti programları, kadrolar ve Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

"DÖRT MİLYONA YAKIN GENCİMİZ NE İŞTE ÇALIŞIYOR NE DE EĞİTİM GÖRÜYOR"

Özdağ gençlere ulaşmak için parti çalışmalarının süreceğini ifade ederek şunları söyledi:

"19 Mayıs'ta Samsun'da, genel merkez ve gençlik kolları kadrolarımızla birlikte Zafer Partisi'nin Gençlik Politikaları Pprogramını açıklayacağız. Sonraki dönemde de bu programı Türkiye'yi gezerken gençlerle buluştuğumuz her ortamda gündeme taşıyacağız. Yaşanan ekonomik krizden etkilenen kesimlerin başında emekliler, dul ve yetimler, asgari ücretliler ve hiç şüphesiz Türk gençliği geliyor. Dört milyona yakın gencimiz ne işte çalışıyor ne de eğitim görüyor. Bu çok büyük bir sayı. Hayattan adeta izole edilmiş durumdalar. Gelirleri yok, işleri yok, eğitim süreçlerinin içinde değiller. Bu, gençlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu gençlerimizin en kısa zamanda para kazanabilecekleri, hayatlarına idame ettirebilecekleri çalışma süreçlerine alınması için gerekli program düzenlemelerini yapma kararlılığı içerisindeyiz. Bu görüşümüzü genç yurttaşlarımızla paylaşacağız."

Ümit Özdağ, gençleri tehdit eden uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının yaygınlaştığını, milyonlarca gencin bu risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Devletin bu alanda yeterince etkili mücadele etmediğini savunan Özdağ, narkotik polisinin güçlendirileceğini, yasaların sertleştirileceğini ve suç şebekelerinin terör örgütü gibi değerlendirileceğini belirtti. Uyuşturucu ve sanal kumar baronlarının mal varlıklarına el konularak mücadelenin finansmanında kullanılacağını ifade etti.

"ZAFER PARTİSİ'NE KARŞI BÜYÜK BİR KARARTMA OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR"

Özdağ, gençlerin uyuşturucu ve kumardan uzaklaştırılması için her mahallede muhtarlıklara bağlı spor kulüplerinin oluşturulacağını aktardı. Muhtarların görev süresi boyunca kulübün başında olacağını bildiren Özdağ, atanamayan öğretmenlerden antrenör atamaları yapılacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Mahallelerde yeşil alanlarla birlikte futbol, voleybol, basketbol sahaları ve aletli spor sahalarını hızlı, etkili ve ekonomik şekilde hayata geçireceğiz. Böylece gençlerin kıraathaneler yerine spor tesislerine yönelmesini sağlayacağız. Gençlikte sporu kitleselleştireceğiz. Gençler sağlığına, kaliteli eğitime ve insanca yaşayabileceği iş imkanlarına kavuşacak. Gençlerin çalışmak istemediği, tembel olduğu söyleniyor. Bu büyük bir iftiradır. Bu söylem, kaçak ve sigortasız çalıştırılan yabancılara alan yaratmak için Türk gençliğine atılmış bir iftiradır. Gençlerimize insanca yaşayabilecekleri maaş verilirse onlar da çalışır ve babalarından, dedelerinden aldıkları bu aziz ülkeyi geleceğe taşımaya devam ederler."

Gençlikle ilgili projelerimizi ve diğer çalışmalarımızı seçim gününe kadar her seviyede Zafer Partilinin sahada etkili şekilde anlatması gerekiyor. Her biriniz, partimizin politikalarını seçmene en etkili biçimde anlatmak için mücadele edin. Çünkü bizim arkamızda büyük televizyon kanalları yok. Sosyal medyada Zafer Partisi'ne karşı büyük bir karartma operasyonu yürütülüyor. Benim sosyal medya hesaplarım bile gölgeleme yöntemiyle takipçilerime gösterilmiyor. Bu nedenle adım adım, vatandaşlara birebir ulaşarak görüşlerimizi anlatmak zorundayız. Türk milletinin zaferine doğru yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özdağ, Gençlik Politikalarını 19 Mayıs'ta Açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:28:39. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ, Gençlik Politikalarını 19 Mayıs'ta Açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.