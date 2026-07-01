Özdemir: Görevden alınmam şeref madalyası - Son Dakika
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Özdemir: Görevden alınmam şeref madalyası

01.07.2026 10:17
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CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, görevden alınmasını onurla karşılayarak birlik vurgusu yaptı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından Bilecik İl Başkanlığı görevinden alınan Ali Özdemir, "Benim görevden alınmam benim için bir şeref madalyasıdır. Bu şerefi ben ve tüm ailem onurla taşıyacağız" dedi.

Özdemir, görevden alınmasını öğrenmesinin ardından CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "çok uzun zamandan beri beklediği sonucu aldıklarını" bildirdi.

"Tanımadıkları mutlak butlan heyeti tarafından görevden alındığını" ifade eden Özdemir, "Sadece ben ve il yönetimim, il disiplin kurulum görevden alındı. Diğer ilçe başkanlarım, gençlik kollarımız, kadın kollarımız görevlerine devam ediyorlar. Onlarda bir görevden alınma söz konusu değil. Bu arkadaşlarımız görevlerine devam edecekler. O kadar kolay değil, biz kısa süreliğine nadasa gidiyoruz. Ceketimizi buraya bırakıyoruz. Çok kısa bir süre sonra, çok uzun sürmeyecek, 5-6 ay gibi bir süre belki sürebilir, gelip tekrar buradaki ceketimizi giyeceğiz" diye konuştu."

"Binaların kendileri için önemli olmadığını" söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:"

"Biz yüreğimizle, başımızla, insanların gönlünde taht kurarak bir yere gelebiliriz. Bu noktada da bütün örgütüm önemli bir hassasiyet gösteriyor. Bu konuda fevkalade bir duyarlılık gösteriyor. Bu tip davranışlar bizi daha çok birlik ve beraberlik içine sokuyor, daha çok kenetleniyoruz, daha çok birlikte oluyoruz. O yüzden biz bu durumdan rahatsız değiliz. Benim görevden alınmam benim için bir şeref madalyasıdır. Bu şerefi ben ve tüm ailem onurla taşıyacağız. Bunları tarih yazacaktır. Tarihe geçmiş olmaktan da son derece gurur duyuyorum."

Diyorlar ya, bu tip durumlarda sel önünden kütük kapan insanlar olur diye; ben de buradan yola çıkarak sel önünden kütük kapacak kütükçü başkanı merak ediyorum ve Bilecik halkının da bunu merak ettiğini düşünüyorum.

Ben görevimin başındayım. Bu görevim burada olmayabilir ama kurulacak bir partide olabilir, orada görevime devam ederim, Özgür Özel İrtibat Bürosu olarak görevime devam ederim. Biz sahadan ayrılmıyoruz. Sahada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha da bir hırslanarak, daha da bir kuvvetlenerek, örgütümüzle daha da çok kenetlenerek sahada olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ali Özdemir, 3. Sayfa, Politika, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özdemir: Görevden alınmam şeref madalyası - Son Dakika

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