Özdere'den Cağ Kebaplı Vefa Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özdere'den Cağ Kebaplı Vefa Günü

Özdere\'den Cağ Kebaplı Vefa Günü

Oltu'nun Özdere Mahallesi, 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'nı cağ kebap ziyafetiyle kutladı.

13.01.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her yıl geleneksel olarak 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' düzenleyen Oltu'nun Özdere Mahallesi sakinleri, bu kez Erzurum'da cağ kebap ziyafetiyle manevi etkinliğe 'Merhaba' dedi.

Erzurum'da yüz yıllardır yaşatılan 1001 Hatim Geleneği bu yılda devam ederken, Oltu Özdere Mahallesi de 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' ile 1001 hatim geleneğine manevi katkı sunuyor. Özdere Mahallesi sakinleri bu kez farkındalık uygulayarak Erzurum'un meşhur lezzetlerinden cağ kebabı ziyafetiyle 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'nı başlattı. Cağ Kebap ziyafetine Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Altun, Prof. Dr. Ali İhsan Pala, Prof. Dr. Mustafa Macit, Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu Müdürü Muharrem Şahin ile Erzurum'da ikamet eden Özdere Mahallesi sakinleri katıldı.

Yemekte açılış konuşmasını yapan emekli İmam Hatip Alaattin Bülbül, "Özdere köyü olarak bu yılda vefa günü hatmi şerif programımızı başlatıyoruz. Köyümüzü gözü, kulağı olan Şakir Şahin öncülüğünde cağ kebap etkinliği ile geleneğimizi başlattık. Burada hem köylülerimizle hasret giderdik. Hem de birlik beraberlik dayanışma içerisinde manevi değeri çok yüksek olarak hatim geleneğimize 'merhaba' dedik. Cağ kebap ziyafetimize katılan tüm köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeğin düzenlenmesine vesile olan Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü şeflerinden Şakir Şahin de cağ kebap ziyafetine katılan herkese teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen cağ kebap ziyafetinde Kemal Polat ve Lütfü Bayrakçı'nın hazırladıkları cağ kebaplardan tadan Özdere sakinleri, geçmişte köylerinde yaşadıkları anıları anlatarak gecenin neşeli bir ortama dönüşmesine vesile oldular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, erzurum, Kültür, Yerel, Yaşam, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özdere'den Cağ Kebaplı Vefa Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Özdere'den Cağ Kebaplı Vefa Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.