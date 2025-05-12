Özel bireyler düzenlenen festivalle sosyalleşti

ÇANKIRI - Çankırı'da Özel Bireyler, Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen festivalde çeşitli etkinliklerle hem sosyalleşti hem de doyasıya eğlendi.

Çankırı'da 'Dünya Engelliler Haftası' dolayısıyla 'Hep Birlikteyiz Festivali' düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen ve tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile birlikte yaklaşık 30 kurumun dahil olduğu etkinlikte özel bireyler, halk oyunları gösterisi, sihirbaz gösterisi, karaoke, waffle etkinlikleri ile el sanat sergileri, pamuk şeker patlamış mısır ve gelişimsel etkinlik stantları ile sosyalleşerek doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, il protokolü, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Yaklaşık bine yakın özel bireyin etkinlikte olduğunu söyleyen Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, "10-16 Mayıs Dünhya Özel Gereksinimli Bireyler Haftası kapsamında ilimizdeki tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile birlikte yaklaşık 30 kurumun dahil olduğu bir haftanın farkındalığını gerçekleştiriyoruz. Bu program çerçevesinde valiliğimiz başta olmak üzere belediyemiz, il müdürlüklerimiz ve çeşitli kuruluşlar ile birlikte özel bireylerin sosyalleşmesini sağlamak ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla bu programı gerçekleştiriyoruz. Katılım çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık bine yakın bireylerin katılımı ile etkinliğimiz sürüyor" dedi.