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Özel bireyler gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Özel bireyler gönüllerince eğlendi

05.12.2021 14:38
Özel bireyler gönüllerince eğlendi

Merkezefendi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği Engelsiz Festivali sona erdi.

Merkezefendi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği Engelsiz Festivali sona erdi.

Merkezefendi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği Engelsiz Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.Etkinliğin ilk programındaEngelsiz Yaşam Akademisi öğrencileri sahneledikleri tiyatro gösterisi ile izleyicilerden tam not aldı. AkabindeOlimpiyat ŞampiyonuBerfin Altan, olimpiyat ve hayathikayesinianlattı.Engelsiz Festivali'nin son kısmında iseOzan Ozancasalonu dolduranları birbirinden güzel şarkı ve türkülerile coşturdu.Festival Ozan Ozanca'nın konseri ile sona erdi. Festival süresince gün boyu stantlar,workshoplar, animasyonlar, yarışmalar ve sürpriz etkinliklerdeyapıldı. Özel bireyler, kendileri için düzenlenenveiki gün boyuncadevam edenEngelsiz Festivali kapsamındagönüllerince eğlendiler.

"Sevinçleribizlere ilham veriyor"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her şeye rağmen hayata tutunan, yaşamasevincini hiç kaybetmeyen özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak 3 Aralık DünyaEngelliler Günü kapsamındadüzenlediğimiz festivalimizdeiki gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Özel bireyler ve ailelerinin mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar için yapmayacağımız şey yok. Söyleşiden tiyatroya,stand-up gösterisinden konsere birçok etkinlik gerçekleştirdiğimiz festivalimize gösterilen ilgi bizim için çok değerli. Özel bireylerimizin gözlerindeki enerji, parıltı, hayata tutunuşlarıve yaşamasevinçleribizlere ilham veriyor,güç veriyor. Onlar için, onların hayatlarını kolaylaştırmak için, onların sosyalleşmesi ve kendilerini iyi hissetmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Özel bireyler gönüllerince eğlendi
Özel bireyler gönüllerince eğlendi
Özel bireyler gönüllerince eğlendi

Dünya Engelliler Günü, Merkezefendi, Tiyatro, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel bireyler gönüllerince eğlendi - Son Dakika


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