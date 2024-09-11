Özel Bireylere Temsili Askerlik

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Zonguldak ve Gaziantep illerinde yaşayan özel bireyler için anlamlı bir etkinlik düzenledi. "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında, Çaycuma ilçesindeki özel bireyler ve aileleri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Gaziantep'te de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama, büyük ilgi gördü.

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, bu özel etkinliği "Onlar şimdi Jandarma" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "Gaziantep ve Zonguldak'ta yaşayan özel kardeşlerimizi, Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında birliklerimizde misafir ederek kahraman evlatlarımıza Jandarma olmanın gururunu yaşattık" ifadelerine yer verildi. Bu anlamlı uygulama, özel bireylerin ve ailelerinin hayatlarında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı. - ZONGULDAK