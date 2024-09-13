Özel Bireyler Üzüm Hasadı Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Özel Bireyler Üzüm Hasadı Yaptı

Tokat'ta özel bireyler, kendi diktikleri üzümün hasadını keyifle gerçekleştirdi.

13.09.2024 19:42
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Özel bireyler bağ bozumuyla üzüm topladı

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde özel bireyler bağ bozumu etkinliğinde kendi diktikleri meyve ve sebzelerin hasadını yaparak keyifli anlar yaşadı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi uygulama bahçelerinde gerçekleştirilen bağ bozumu etkinliği, coşkulu anlara sahne oldu. Taşlıçiftlik bölgesinde düzenlenen programa Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, özel bireyler ve aileleri katıldı. Üzüm hasadına katılan çocuklar, üzüm salkımlarını elleriyle toplarken keyifli anlar yaşadı. Daha önce üniversitenin sebze ve meyve dikim etkinliklerine de katılan çocuklar, kendi emekleriyle büyüyen ürünlerin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Daha önce diktiğimiz meyvenin şimdi hasadını yapıyoruz"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün üniversitemizin düzenlediği 2'nci bağ bozumu etkinliği için bir araya geldik. Şehrimizdeki dezavantajlı bireyleri üniversitemize davet ettik. Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezindeki hastalarımız, sevgi evlerinde kalan çocuklar ve AMATEM'de bulunan hastalarımız da bu etkinlikte bizlerle oldu. Çocuklarımız daha önce bu bağda sebze fidelerini dikmişti, şimdi ise onların hasadını birlikte yapıyoruz. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz," dedi.

Kaynak: İHA

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