Engelliler Haftası kapsamında DİGEM\'de ritim çalışması

12.05.2026 17:50  Güncelleme: 17:51
Didim Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar müziğin enerjisiyle birlikte ritim çalışmaları yaparak sosyal etkileşim ve paylaşmanın önemini deneyimledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında Didim Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde (DİGEM) düzenlenen ritim çalışmasında özel çocuklar müziğin enerjisiyle bir araya geldi. Etkinlikte sosyal etkileşim, uyum ve paylaşmanın önemi ön plana çıktı.

Didim Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren DİGEM'de gerçekleştirilen ritim çalışmasında özel çocuklar, çeşitli ritim uygulamalarıyla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, sosyal becerilerini geliştirme ve arkadaşlarıyla uyum içerisinde hareket etme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Çalışmalarda paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Didim Belediyesi yetkilileri, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle toplumsal farkındalığın artırılmasının ve engelsiz yaşam konusunda duyarlılığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Belediyenin engelsiz ve erişilebilir yaşam için sosyal ve kültürel çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

