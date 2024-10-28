Özel Çocuklardan Cumhuriyet Bayramı Sergisi

Bolu'da özel çocukların hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sergisi yoğun ilgi gördü.
Mudurnu'da özel çocuklar, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılına özel olarak haftalar öncesinden hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyaz ağırlıklı görsel çalışmalar yapan öğrenciler için sergi alanı oluşturuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçe protokolü çocukların hazırladığı sergiyi gezdi. - BOLU
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