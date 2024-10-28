Özel Çocuklardan Cumhuriyet Bayramı Sergisi

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Bolu'da özel çocukların hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sergisi yoğun ilgi gördü.

Mudurnu'da özel çocuklar, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılına özel olarak haftalar öncesinden hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyaz ağırlıklı görsel çalışmalar yapan öğrenciler için sergi alanı oluşturuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçe protokolü çocukların hazırladığı sergiyi gezdi. - BOLU