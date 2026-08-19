Özel Eğitim Öğrencilerinden Emeğin Karşılığı - Son Dakika
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Özel Eğitim Öğrencilerinden Emeğin Karşılığı

Özel Eğitim Öğrencilerinden Emeğin Karşılığı
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Samsun'da özel eğitim öğrencileri, açıkladıkları ürünlerle hem destek aldı hem mutlu oldu.

Samsun'da özel eğitim öğrencilerinin el emeğiyle hazırladığı reçeller ve el sanatları ürünleri, özel bir firma tarafından satın alınarak öğrencilere destek sağlandı. Öğrenciler, ürettikleri ürünlerin ilgi görmesinin mutluluğunu yaşadı.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yaz okulu kapsamında eğitim alan öğrenciler, bir yandan üretim yaparken diğer yandan günlük yaşam becerilerini geliştiriyor. Okulun yiyecek ve içecek hizmetleri dersinde uygulamalı olarak hazırlanan reçeller ile el sanatları atölyelerinde öğrenciler tarafından yapılan kolye ve bileklikler satışa çıkarıldı. Özel bir firma, öğrencilerin hazırladığı reçellerin tamamını satın alarak okulun çalışmalarına destek oldu. Firma yetkilileri ayrıca öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı kolye ve bilekliklerden de satın aldı.

Ürünlerinin satın alındığını gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öğretmenleri, öğrencilerin üretim süreçlerine katılmasının hem becerilerini geliştirdiğini hem de özgüven kazanmalarına katkı sağladığını belirtti. Yaz okulu kapsamında daha önce okul bahçesinde domates, biber ve salatalık yetiştirerek hasat yapan öğrenciler, el sanatları atölyelerinde de çeşitli ürünler hazırladı.

Öğrencilerin üreterek öğrenmesi ve emeklerinin karşılığını görmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların, öğrencilerin mutluluğuna da katkı sunduğu belirtildi.

Veliler ve özel firma yetkilileri, emekleri ve özverileri dolayısıyla öğrencilere ve Okul Müdürü Mustafa Yiğit'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Eğitim Öğrencilerinden Emeğin Karşılığı - Son Dakika

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