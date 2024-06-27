Özel Eğitim Öğrencilerine Mısır İkram Eden Genç - Son Dakika
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Yerel

Özel Eğitim Öğrencilerine Mısır İkram Eden Genç

Özel Eğitim Öğrencilerine Mısır İkram Eden Genç

Karabük'te esnaflık yapan Yasin Yassıçayır, Zonguldak'ta özel eğitim öğrencileriyle buluşarak mısır ikram etti. Yassıçayır, 81 ili gezip çocuklara mısır dağıtmayı hedefliyor.

27.06.2024 11:53
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Karabük'te esnaflık yapan 25 yaşındaki Yasin Yassıçayır, arkadaşları ile birlikte geldiği Zonguldak'ta özel eğitim öğrencileriyle hem eğlendi hem de mısır ikram etti. Yassıçayır, 81 ili gezip özel eğitim öğrencileriyle buluşup mısır ikram etmeyi hedeflediğini söyledi.

Yenimahalle'de rehabilitasyon merkezinde özel eğitimli çocuklar ile bir araya gelen Yasin Yassıçayır, önce okul bahçesinde dans etti ardından da mısır ikram etti. Safranbolu, Karabük ve Kastamonu'nun ardından Zonguldak'ta projesini devam ettirdiğini ifade eden Yassıçayır'ın arkadaşları ile birlikte hazırladığı sosyal sorumluluk projesi çocuklar tarafından da ilgi gördü. Mısır kostümü giyen genci gören çocuklar müzik eşliğinde oynadı.

Müzik eşliğinde dans eden çocuklar doyasıya eğlendi. Unutulmaz anlar yaşayan çocuklara eğlencenin sonunda mısır ikram edildi. 81 ili gezerek çocuklara mısır dağıtıp eğlendirmeyi hedeflediğini aktaran Yassıçayır, "Mısır tezgahım var. Elde ettiğim gelirle şehir şehir gezerek çocuklara mısır dağıtıyorum. Hem çocukları eğlendiriyorum. Hem de mısır ikram ediyorum. Üçüncü şehir olan Zonguldak'a geldim. Hem onlarla oynadık hem de mısır ikram ettik. İnşallah 81 ili gezip çocukları hem eğlendirip hem de mısır ikramında bulunacağım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Eğitim Öğrencilerine Mısır İkram Eden Genç - Son Dakika

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