Özel Gereksinimli Kardeşler Eğitimle Hayat Buldu - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Kardeşler Eğitimle Hayat Buldu

Özel Gereksinimli Kardeşler Eğitimle Hayat Buldu

Kocaeli'de özel gereksinimli Sena ve Mustafa kardeşler, 7 yıllık eğitim süresince hayatlarında büyük değişiklikler yaşadı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldıkları eğitimler sayesinde sosyallik ve iletişim becerilerinde önemli gelişmeler kaydettiler.

07.12.2024 10:04  Güncelleme: 10:07
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Kocaeli'de 7 yıldır eğitim gören özel gereksinimli Sena-Mustafa kardeşler, öğretmenlerinin sevgisi ve eğitimi ile büyük değişim yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin günlük yaşam konforunu arttırmak, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerin oluşmasını sağlamak ve psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Doğuştan özel gereksinimli olan ve merkezde 7 yıldır öğrenim gören Sema ve Mustafa Mantaş kardeşler, eğitim sonrası uzun bir yol kat etti. Değerler eğitimi, mutfak, müzik, beden eğitimi, akıl oyunları gibi dersler gören özel çocuklar, aldıkları eğitimle büyük değişim yaşadı.

"Yolculuklarına şahitlik etmek bizleri çok mutlu etti"

Cemil Meriç'te Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev yapan eğitmenler, özel çocuklarla ilgili olarak, "Sema ve Mustafa kurumumuza ilk başladıklarında sosyallikten çok uzak ve hiç iletişim kurmuyorlardı. Derslere gönderirken çok zorlanıyorduk. Aldıkları eğitimler ile iletişim kurmaya başladılar, böylelikle de konuşma becerilerinin arttığını gözlemledik. Günlük yaşam derslerinin etkisini aileden aldığımız geri dönüşler ile takip ettik. Yolculuklarına şahitlik etmek bizleri çok mutlu etti. Bu konuda da faydalı olabildiğimiz için çok mutluyuz."

Sema ve Mustafa'nın annesi Esma Mantaş, çocuklarının eğitim aldıktan sonraki yaşadığı olumlu değişiklikler için büyükşehire teşekkür etti. Özel gereksinimli çocuklarının 2018 tarihinden beri Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gördüğünü belirten anne Mantaş, o günden bu güne çocuklarının sosyalliklerinde artış olduğunu ve eskiye nazaran daha sevecen davrandıklarını söyledi. Günlük yaşam derslerinde öğrendikleri bilgileri ev işlerinde kullandıklarını ifade eden Esma Mantaş, bu hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Cemil Meriç, kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Gereksinimli Kardeşler Eğitimle Hayat Buldu - Son Dakika

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