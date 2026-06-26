Özel Güvenlik Günü Kutlaması

Güvenlik-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bozoğlu, özel güvenlik görevlilerinin Türkiye'nin huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde hayati bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Bozoğlu, mesajında özel güvenlik emekçilerinin kamu kurumlarından hastanelere, üniversitelerden havaalanları ve alışveriş merkezlerine kadar çok geniş ve kritik bir alanda 7/24 esasıyla görev yaptığını hatırlattı.

"Güvenli toplumun inşasında önemli bir sorumluluk üstleniyorlar"

Özel güvenlik görevlilerinin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını belirten Bozoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin dört bir yanında, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan özel güvenlik emekçilerimiz, güvenli bir toplumun inşasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren meslektaşlarımızın emekleri her türlü takdirin üzerindedir."

"İlk temas noktası olarak kamu hizmeti sunuyorlar"

Özel güvenlik çalışanlarının sadece asayişi sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda toplumsal yaşamda rehberlik görevi de üstlendiğini ifade eden Bozoğlu, şunları kaydetti: "Görevlilerimiz, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlarda ilk temas noktası olarak önemli bir kamu hizmeti sunmaktadır. Bu vesileyle, görevi başında bulunan tüm özel güvenlik görevlilerimizin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden güvenlik emekçilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm özel güvenlik camiasına sağlık ve esenlikler diliyorum." - ERZURUM