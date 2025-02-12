Özel Harekat Polisi'nden Zorlu Görev Anları - Son Dakika
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Özel Harekat Polisi'nden Zorlu Görev Anları

Özel Harekat Polisi\'nden Zorlu Görev Anları

Muş'ta Özel Harekat polislerinin Kurtik Dağı'ndaki zorlu görev anları dikkat çekti.

12.02.2025 18:37
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Muş Emniyet Müdürlüğü, Kurtik Dağı'nda görev yapan Özel Harekat polislerinin zorlu arazi şartlarındaki görev anlarını içeren etkileyici bir video paylaştı. Karla kaplı dağda çekilen görüntüler, aynı noktada yaz mevsiminde kaydedilen karelerle birlikte sunulunca büyük ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, terörle mücadelede etkin görev üstlenen Özel Harekat polisleri, güvenlik operasyonlarını başarıyla sürdürerek vatandaşlara güven, suç unsurlarına ise korku salmaya devam ediyor. Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timlerin Kurtik Dağı'nda gerçekleştirdiği arazi taraması sırasında kaydedilen görüntülerde, özellikle kamuflaj tekniğiyle adeta görünmez hale gelen keskin nişancı dikkat çekti. Paylaşılan videonun sonunda ortaya çıkan sürpriz sahne izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntüler, güvenlik güçlerinin zorlu doğa şartlarındaki görev bilincini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Harekat Polisi'nden Zorlu Görev Anları - Son Dakika

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