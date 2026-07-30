Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Kurs Ziyareti - Son Dakika
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Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Kurs Ziyareti

Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Kurs Ziyareti
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Bilecik'te özel ihtiyaçlı öğrenciler için düzenlenen kurslar yerinde incelendi. Zeynep Sözer destek verdi.

Bilecik'te özel ihtiyaçlı öğrenciler için açılan kurslar yerinde incelendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile birlikte Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek, Halk Eğitimi Merkezi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen kursları inceledi. Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören 25 öğrenci için oluşturulan 14 grupta, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda Bağımsız Giyinme, Evde Yaşam ve Sorumluluk, Motor Gelişim ile Kişisel Bakım alanlarında toplam 28 kurs açıldı. Kurslarda öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve bağımsız hareket edebilme yetilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Kursları inceleyen Zeynep Sözer, öğrencilerle yakından ilgilenerek gerçekleştirilen etkinliklere eşlik etti. Öğrenciler ve eğitimcilerle sohbet eden Sözer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zeynep Sözer, "Özel ihtiyaçlı çocuklarımızın günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan bu çalışmalar son derece kıymetli. Çocuklarımızın bağımsız bireyler olarak hayata daha güçlü katılmalarını destekleyen tüm eğitimcilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Kurs Ziyareti - Son Dakika

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