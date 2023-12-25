 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özel MMT Amerikan Hastanesi'nden 25 Aralık Kurtuluş günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Özel MMT Amerikan Hastanesi'nden 25 Aralık Kurtuluş günü mesajı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Vejdi Yıldız, "Gaziantep savunması, bir milletin tarihte emsali görülmemiş zaferlerinin en büyük örneğidir.

Özel MMT Amerikan Hastanesi\'nden 25 Aralık Kurtuluş günü mesajı
25.12.2023 - 12:48,
Abone Ol

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Vejdi Yıldız, "Gaziantep savunması, bir milletin tarihte emsali görülmemiş zaferlerinin en büyük örneğidir. 25 Aralık tarihi sadece Gaziantep için değil Türkiye için de büyük bir anlam taşımaktadır" dedi.

Yaşadığımız coğrafyayı bizlere vatan kılan atalarımızın ödediği en acı bedellerden birinin Gaziantep Savunması olduğunu dile getiren Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Vejdi Yıldız, "Antep Savunması, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşundaki en önemli adımdır. Anteplilerin esarete hayır demesi ve bağımsızlık yolunda yaktıkları meşaledir. Anadolu'yu aydınlatan bu meşale milli mücadele ruhunun, birlik ve beraberliğin öneminin daha iyi kavrandığı, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun en önemli dönüm noktalarından birisidir. Orantısız güç karşısında yediden yetmiş yediye atalarımızın tek bir hedef etrafında toplanarak sadece düşmana karşı değil, açlık, yokluk ve soğuğa karşı verdikleri amansız bir mücadelenin adıdır. Antep Savunması, 102 yıl önce yaşanan ve şanlı tarihimize önemli bir mihenk taşı olarak işlenirken, dünya şehir savaşları arasında en büyük efsanesi olarak kabul görmektedir. Antep Savunmasında 11 aylık direniş sonucu bir kentin esarete, açlığa karşı direniş için verdiği mücadele sonucunda şehrin nüfusunun üçte birine yakını şehit düşmüş, 6 bin 317 şehidi ve binlerce gazisiyle atalarımız vatan topraklarını işgal etmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders vermeyi başarmıştır. Bizlerden tıpkı 102 yıl önce Gaziantep Savunmasında atalarımızın yaralarını sardığımız gibi, bugün de Gaziantep halkına kaliteli sağlık hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaktayız. 102 yıl önce kenetlenen ve milli mücadele ruhunu yaşamlarına şiar edinen Gazianteplilerin, aynı inanç ve çabayla bugün de o ruhu yaşatmak için çaba sarf etmektedir. Gerek kentimizin gerekse ülkemizin korunması ve savunmasında canlarını hiçe sayarak ölüme adeta ödül gibi koşan aziz şehitlerimizi, bugün aramızda bulunmayan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel MMT Amerikan Hastanesi'nden 25 Aralık Kurtuluş günü mesajı - Son Dakika


13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

Son Dakika
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:49:06. #1.11#
SON DAKİKA: Özel MMT Amerikan Hastanesi'nden 25 Aralık Kurtuluş günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement