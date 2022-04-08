Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu

08.04.2022 14:13
Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu

Kurum ve kuruluşlarla yaptığı çalışmaları toplumsal faydaya dönüştürmeye özen gösteren Batman Üniversitesi, özel eğitimli öğrenciler ile marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu.

Kurum ve kuruluşlarla yaptığı çalışmaları toplumsal faydaya dönüştürmeye özen gösteren Batman Üniversitesi, özel eğitimli öğrenciler ile marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu.

Batman Üniversitesi, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği arasında özel eğitim çocuklarının eğitimlerinde gelişimlerine destek olmak ve doğal yaşam ortamlarında bulunmaları sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Batı Raman Kampüsü Sera alanında yapılan faaliyete Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, Batman Renkli Eller Otizm Derneği Başkanı Tevfik Gayretli ve 15 otizmli öğrencisi katıldı.

Protokol ile özel öğrencilerin standartlara uygun şekilde toprağı üretime hazırlama, ekim-dikim, çapalama, sulama, gübreleme, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele, harç hazırlama, tohumla-çelikle üretim, hasat ve hasat sonrası işlemler yapma bilgi ve becerileri kazanması amaçlanıyor. Prof. Dr. İdris Demir programda yaptığı açıklamada bu protokolün özel öğrenciler için önemli bir adım olacağını ve bu konuda tüm imkanları sunmaya hazır olduklarını belirtti. Batman Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Demir, üniversitelerin görevlerinin arasında topluma hizmet etmek amacının da olduğunu anlatarak hayata geçirilen projelerle sosyal farkındalık yaratmaya özen gösterdiklerini ifade etti. - BATMAN

Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu
Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu
Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu
Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu

YORUMLAR
500
Batman'da sağlıkçılardan kan bağışına destek Batman'da sağlıkçılardan kan bağışına destek Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

Batman Üniversitesi, Batman, Rektör, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
14:13 Pink Floyd, Ukrayna için yeniden bir arada! "Hey Hey Rise Up" şarkısını söyleyecekler
13:53 Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Hayat kurtarmakla övünmek istemem ama TB-2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 14:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement