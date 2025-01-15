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Özel Öğrenciler Sanatla Birlikte Eğleniyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen 'Renklerin Gücü ile Birlikteyiz' etkinliği, özel eğitim öğrencilerinin sosyal bağlarını güçlendirdi. Öğrenciler, ebru sanatı yaparak sanat yoluyla empati ve paylaşma değerlerini öğrendi.

15.01.2025 23:13
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Özel öğrenciler sanatla akranlarıyla bağ kuruyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Renklerin gücü' etkinliği birlikteliği sağladı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Renklerin Gücü ile Birlikteyiz' isimli bir etkinlik gerçekleştirildi. 10'u özel eğitim öğrencisi olmak üzere 20 öğrencinin katıldığı etkinlikte birlikte Ebru Sanatı yapan çocuklar aralarında hem bağ kurdu hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Alaşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinliğe Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Rıza Türkol, Psikolojik Danışman Olcay Eren Bayoğlu, Belediye Kültür Müdürü Muhammet Sezer, Aile Müdürü Barış Uzgidim, Resim Öğretmeni Esma Gül Aydın, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında Resim Öğretmeni Esma Gül Aydın, öğrencilere boyama teknikleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilere boya ve fırça kullanımı ile ilgili rehberlik yaparak, sanat çalışmalarında onları yönlendirirken, öğrenciler, etkinlik sonunda ebru çalışmaları ve çeşitli el sanatları ile bireysel eserler ortaya koydu.

"Farkındalığı ilkokul çağına indirdik"

Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Rıza Türkol, etkinliğin sosyal farkındalık amacı taşıdığını belirterek, "Bu etkinlikle, farklılıkların farkına varılmasını ve özel eğitim öğrencilerinin topluma kazandırılmasını amaçladık. İlkokul öğrencilerini bir araya getirerek, empati ve paylaşma gibi değerleri sanat yoluyla aktardık" dedi.

Psikolojik Danışman Olcay Eren Bayoğlu ise, "Farklılıklarımız zayıflık değil, birer zenginliktir. Sanatın ortak bir dil olarak kullanıldığı bu etkinlik, çocuklarımızın empati duygusunu geliştirmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"Sanatla eğitimle çocukların kalbine dokunuyoruz"

Alaşehir Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Barış Uzgidim ise, "İlçemizde her çocuğun kalbine sanatla ve eğitimle dokunmaya devam edeceğiz. Bugün bu özel öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

Etkinliğe katılan aileler, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız bu etkinlikte el becerilerini ve zihinsel gelişimlerini destekleyen çalışmalar yaptılar. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Vekili Erol Kacar, "Ben bu iki kurumun işbirliğini önemsiyorum ve devamını diliyorum. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber çok güzel bir etkinliğe imza attık. Burada yapılan çalışma beklentilerimin çok çok üzerinde çıktı. Buna vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Alaşehir, Etkinlik, Manisa, Eğitim, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Öğrenciler Sanatla Birlikte Eğleniyor - Son Dakika

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