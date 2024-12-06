Özel Öğrencilere Unutulmaz Polis Günü - Son Dakika
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Özel Öğrencilere Unutulmaz Polis Günü

Özel Öğrencilere Unutulmaz Polis Günü

Bayburt Özel Eğitim Okulu öğrencileri, emniyet müdürlüğünde keyifli bir gün geçirerek polis oldu.

06.12.2024 08:55
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Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü unutulmaz bir gün yaşattı. Bir günlüğüne polis olan özel öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'un koltuğuna oturarak, ekiplere anons geçti, devriye araçlarıyla yol denetimi yapıp, sürücüleri uyardı. Yer yer renk görüntülerin ortaya çıktığı anlamlı etkinlikte, öğrencilerin heyecanları ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Polisler; mutlu, keyifli, eğlenceli ve dolu dolu bir gün geçiren öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. O anlar ise yürekleri ısıttı.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi. İl Emniyet Müdürü Barış Erkol tarafından kapıda karşılanan özel öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet eden Erkol, öğrencilerle ve öğretmenlerle yakından ilgilendi. Daha sonra Erkol'un makam koltuğuna oturan özel öğrenciler, ekiplere telsizden anons geçti. Emniyetteki çeşitli birimleri gezen öğrenciler, ardından emniyet araçlarına binerek şehir turu yaptı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yollarda denetim yapan özel çocuklar, siren anons cihazıyla sirenleri çalıp, sürücüleri anonsla uyardılar. Keyifli ve mutlu bir gün geçiren öğrencilerin mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Unutulmaz anlar yaşayan öğrencilerin mutluluklarına, polis ablaları ve abileri ortak oldular. Şehir turunu tamamlayan öğrenciler, okullarına polis ekipleri tarafından bırakıldı. "Biz polisleri çok seviyoruz" diyerek, sevgilerini dile getiren özel öğrenciler, polislere sarılarak vedalaştılar. Öğrencilere emniyetim farklı birimlerini tanıtma imkanı bulduklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, "Aralık ayı başında kutlanan Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören çocuklarımızı ağırladık. Emniyet teşkilatının farklı birimlerini öğrencilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Karşılıklı hediyeleştik, güzel bir gün geçirdik. Bu vesileyle, öğrencilerimizin ailelerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Öğrencilere Unutulmaz Polis Günü - Son Dakika

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