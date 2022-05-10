Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi - Son Dakika
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Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi

10.05.2022 15:07
Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi

Düzce'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, özel eğitim merkezi öğrencilerinin dansları beğeni topladı.

Düzce'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle, özel eğitim merkezi öğrencilerinin dansları beğeni topladı.

Özel öğrencilerin yürüyüşü ile başlayan etkinliklere, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediyesi Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile bürokratlar, özel eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri katıldı. Öğrenciler, öğretmenler, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Anıtpark önüne farkındalık için yürüdü.

Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait oyunları sergiledi. Özel öğrencilerin oynadığı oyunlara izleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, "Özel insanlar bütün engelleri zaten kendileri aşıyorlar. Biz engel olmayalım yeter. Öğrenim çağında olan özel çocuklarımıza Milli Eğitim Müdürlüğündeki kurumlar zaten yardımcı oluyor. Öğrenim çağı dışındaki özel insanlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı engelsiz yaşam merkezimizde eğitim alıyor. Bütün hafta boyunca merkezimizde bulunan özel insanlar etkinlik düzenleyecekler. Bende bu haftada etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, Vali Cevdet Atay'ın gösteri yapan öğrencileri tebrik etmesi ile sona erdi. - DÜZCE

Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi
Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi
Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi
Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi

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Engelliler Haftası, Düzce Belediyesi, Ercan öztürk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi - Son Dakika


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