Özel Sağlık ailesi birinci yıl balosunda buluştu - Son Dakika

İzmir Özel Sağlık Hastanesi ailesi, 1'inci yaşlarını ve yeni yılı İzmir Arena'da gerçekleştirilen bir baloyla kutladı.

İzmir Özel Sağlık Hastanesinin yöneticileri, hekimleri, hemşireleri, teknik ve idari personeli birinci yıl balosunda buluştu. Gecede çalışanlar, hem hastanenin birinci yaşını hem de yeni yılı kutladı. Gecede birbirinden farklı sürprizler yaşandı.

Özel Sağlık Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Özer Makay ve Uzman Dr. Erkan Kısmalı'dan oluşan Saxy Drivers grubu, canlı performanslarıyla dinleyenlerden tam not aldı. Gecede sahne alan Enjoy grubu da hareketli şarkılarıyla dikkat çekti. Özel Sağlık ailesi de alkışlarla ve danslarla şarkılara eşlik etti.

Tüm konuklara katılımları için teşekkür eden İzmir Özel Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "1960'lı yıllarda yolculuğa başlayan bu sağlık tesisi İzmir'in ilk Türkiye'nin ikinci özel hastanesidir. Özel Sağlık Hastanesi önemli bir mirası devraldı. Bizi yetiştiren, memleket için yararlı hale getiren ve emek veren Ege Üniversitesinin tüm hocalarına teşekkür ediyorum. Ege ve İzmir dünyanın sağlık başkentidir. Bergama'da bulunan Asklepion, ölümün giremediği yer olarak bilinir. Biz sadece Özel Sağlık Hastanesinin mirasını değil, bu toprakların 2 bin 500 yıllık mirasını da aldığımıza inanıyoruz. Bu bir yıllık süre içinde İzmirlilere hizmet ederken; İngiltere'den İskoçya'dan Kanada'dan Yeni Zelanda'dan hastalar da bizi ziyaret ederek tedavilerini yaptırdı. İzmir'i sağlık turizmi konusunda başkent yapmak istiyoruz. Henüz 23 yaşındayken kurduğum Gözde Grubu da 25 yaşına girdi. Benden sonra, grupta çalışan kişi de hala Kuşadası hastanemizde görev yapmaya devam ediyor. Özel Sağlık Hastanemiz 1 yaşında. Gözde Grubu'nun en kıymetli ve en değerli bebeği. Hepiniz, aramıza hoş geldiğiniz. Gözde Grubu'nun bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Hepinize tekrar teşekkür ediyor ve 2022'nin herkes için mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gecenin sonunda Özel Sağlık Hastanesinin birinci yılına özel hazırlanan pasta, tüm konukların alkışları eşliğinde kesildi. - İZMİR