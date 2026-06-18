Özel Sektör Öğretmenleri Eylemde - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Eylemde

18.06.2026 13:03
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Özel Sektör Öğretmenleri, hakları için Ankara'da eylem yapıyor. Kadro sorunları çözülmedi.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Özgür Cihan Tıknazoğlu, birçok özel okulda öğretmenlerin kadrolarının hizmetli ve sekreter iş kolunda gösterildiğini belirterek, "'Özel sektör öğretmenleri de kariyer basamaklarından yararlanabilir' dediler. 10 yıldır çalışıyor arkadaşlarımız öğretmen olarak. Ama şartları taşımıyorlar. Neden taşımadıklarına baktık? Bulundukları kurumlarda sekreter olarak gözükmüşler, hizmetli olarak gözükmüşler" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlerinin, Ankara'da başta taban maaş hakkı olmak üzere özlük haklarını alabilmek için başlattıkları eylem sürüyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Özgür Cihan Tıknazoğlu, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin yaşadığı sorunları değerlendirdi.

"Özel sektörde çalışan öğretmen kamudaki denginden düşük ücret alamaz" düzenlemesinin AK Parti iktidarı tarafından kaldırıldığını söyleyen Tıknazoğlu, bu durumun öğretmenleri patronların insafına bıraktığını aktardı."

"HAK VERİYORLAR AMA ÇÖZÜM ÜRETMİYORLAR"

Sendika olarak üyelerinin yaşadığı sorunları her platformda dile getirdiğini ifade eden Tıknazoğlu, şöyle konuştu:

"Süreç içinde görüştüğümüz birçok bürokrat oldu. Sokakta yaptığımız eylemler oldu ve yaptığımız görüşmelerin hiçbirinde şimdiye kadar olumsuz bir tavır sergilenmedi. Görüştüğümüz bütün bürokratlar haklı olduğumuzu, taleplerimizin makul olduğunu bu konuda çözüm üretmek için çaba sarf edeceklerini söylediler. Özellikle Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Milli Eğitim Komisyonu'na seçildikten sonra kendisiyle görüştüğümüzde taleplerimizin çok haklı olduğunu, bu sorunun çözümü için kendi yetkisini kullanacağını, Milli Eğitim Komisyonu'nu acilen toplayacağını, patronları ve bizi bir araya getireceğini, yasa koyucuları bir araya getireceğini ve bu sorunu acilen çözeceğini söyledi. Sonrasında kamudaki öğretmenlerin toplu sözleşmelere denk geldi ve bizim toplantımız ertelendi. Defalarca sonrasında talep etmemize rağmen Ayşen Gürcan maalesef randevu taleplerimize dönmedi. Sonrasında kendisi kaza geçirdi. Hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik parti aracılığıyla hem tekrar randevu talebimizi dile getirdik ama yine dönüş sağlamadı" diye konuştu."

"OYALANMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Artık oyalanmaya tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Tıknazoğlu, şunları söyledi:

"Verilen sözler tutulmadı. Aynı şeyler sadece bizim için değil mülakat mağdurları için de geçerli. AKP döneminde mülakatı kaldıracağız dediler ama kaldırmadılar. Yusuf Tekin daha adil bir mülakat yapacağını iddia etti ama bugün ortada bin 611 tane mülakat mağduru var. Biz bu arkadaşlarla toplandık ve pazar günü Ankara'da verilen sözlerin tutulması için bir araya geldik. Ama daha başlamamıza bile izin vermeden çok sert bir müdahale ile karşılaştık. 40'a yakın arkadaşımız gözaltına alındı. Ertesi gün hem gözaltıları protesto etmek için hem de taleplerimizi duyurmak için bir araya gelmeye çalıştığımızda yine bir müdahale ile karşılaştık. Verilen sözlerin artık tutulması gerekiyor. Artık oylanmaya tahammülümüz yok. Arkadaşlarımız direnişe devam ediyor. Biz de bulunduğumuz illerde dost örgütlerle arkadaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz."

"HAKLARIMIZI ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

"Haklarımızı alana kadar devam edeceğiz. Bu konuda çok net ve kararlıyız" diyen Tıknazoğlu, "Gidiyoruz görüşmelere tamam diyorlar, haklısınız diyorlar, taleplerinizi yerine getireceğiz diyorlar. Aradan birkaç ay geçiyor sözler unutuluyor. Herkes topu bir birbirine atmaya başlıyor. Bakan beye ulaşmaya çalışıyoruz müsteşar engeliyle karşılaşıyoruz. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Son çaremiz Ankara'dayız. Taleplerimiz karşılana kadar dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı."

"ESKİŞEHİR'DE İŞSİZLİK KORKUSU NEDENİYLE EYLEMLERE KATILAMIYORLAR"

Tıknazoğlu, Eskişehir'de öğretmenlerin işsizlik korkusu nedeniyle sorunlarını dile getirme konusunda kaygı yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de 2 binin üzerinde var öğretmen arkadaşımız. Biz 200'e yakınını örgütledik burada. Ama arkadaşlarımızın sokak eylemliklerine doğrudan katamıyoruz. İşsiz kalma riskli yaşıyor onlar da. Tam da şu anda sözleşme dönemindeyiz. Ama Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da çok ciddi hukuksuzluklar var. Belli başlı özel okullar dışında bu merdiven altı dediğimiz dershane sürecinden özel okula dönen kurumlarla çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hala asgari ücret veya asgari ücretin altında ücret alan arkadaşlarımız var maalesef"

"10 YILLIK ÖĞRETMEN HİZMETLİ VE SEKRETER OLARAK GÖZÜKMÜŞ"

Özel sektör öğretmenlerinin kadrolarının hizmetli ve sekreter olarak gösterildiğini anlatan Tıknazoğlu, "Bunların dışında, bunu da geçenlerde fark ettik. Maalesef kariyer basamakları Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği bir şey. Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik. Bize hiçbir katkısı olmamasına rağmen bize de tanıdılar. 'Özel sektör öğretmenleri de kariyer basamaklarından yararlanabilir' dediler. Arkadaşlarımız buraya başvurduklarında şunu fark ettiler: 10 yıldır çalışıyor arkadaşlarımız öğretmen olarak. Ama şartları taşımıyorlar. Neden taşımadıklarına baktık? Bulundukları kurumlarda sekreter olarak gözükmüşler, hizmetli olarak gözükmüşler. Maalesef böyle ciddi sorunlar yaşıyoruz hala. Türkiye'nin her yerinde var ama Eskişehir'de de buna benzer çok şeyle karşılaştık" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Sektör Öğretmenleri Eylemde - Son Dakika

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