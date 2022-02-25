Özel yurtlar denetleniyor - Son Dakika
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Özel yurtlar denetleniyor

25.02.2022 09:26
Özel yurtlar denetleniyor

DÜZCE (İHA) – Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce'de ki özel yurtlar denetleniyor.

DÜZCE (İHA) – Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce'de ki özel yurtlar denetleniyor.

Özel yurtlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince denetleme çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, müdürlük bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında özel yurtlarda hijyen kurallarına ve korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. - DÜZCE

Özel yurtlar denetleniyor
Özel yurtlar denetleniyor

YORUMLAR
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gençlik, Kredi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel yurtlar denetleniyor - Son Dakika


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