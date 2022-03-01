Özgan: "Kozan tarih ve turizm merkezi olacak" - Son Dakika
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Özgan: "Kozan tarih ve turizm merkezi olacak"

01.03.2022 13:17
Özgan: "Kozan tarih ve turizm merkezi olacak"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin festivaller, tarih ve turizm merkezi olması için çaba sarfettiklerini söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin festivaller, tarih ve turizm merkezi olması için çaba sarfettiklerini söyledi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve kurum müdürleri, Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonasının ilçede 30 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasında başarıyla düzenlenmesi nedeniyle tarihi Arıkan Konağında bir araya geldi.

Kaymakam Gürçam, ilçede ilk kez gerçekleşen şampiyonanın ilçe tanıtımına büyük katkı sunduğunu ifade ederek, "Esnafımızdan kurum müdürlerimize gelen misafirlerden hiç şikayet almadan güzel bir ev sahipliğine yapmanın gurunu yaşıyoruz. Hem ilçe ekonomisinin kalkınması hem de tanıtımı adına güzel bir çalışma oldu" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da, milli boksör Fatih Öztürk'ün çabası, federasyonla yapılan çalışmalar sonucu ilk kez ilçede böyle büyük bir organizasyona imza atıldığını söyledi.

Kozan'ın kendine özgü bir çok değeri, doğası, tabiat parkı, Anavarza Antik Kenti, kalesi ve narenciyesi ve tarihi dokusu ile açık hava film platosu olduğunu ifade eden Başkan Özgan, "Portakal Çiçeği Karnavalının bir ayağı ilçemizde yapılacak, 2 Haziran Kozan'ın kurtuluşu için coşkulu bir program hazırlıyoruz. Kozan'ın festivaller, tarih ve turizm merkezi olması için Beypazarı, Safranbolu, Mardin gibi örnek bir kent olması için yoğun bir proje çalışması içindeyiz" diye konuştu. - ADANA

Özgan: Kozan tarih ve turizm merkezi olacak

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Kazım Özgan, Turizm, Kozan, Boks, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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