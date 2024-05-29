'Özgür Filistin'in Yanındayız' Sloganıyla Başlatılan Yardım Kampanyasına Destek Sürüyor - Son Dakika
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'Özgür Filistin'in Yanındayız' Sloganıyla Başlatılan Yardım Kampanyasına Destek Sürüyor

\'Özgür Filistin\'in Yanındayız\' Sloganıyla Başlatılan Yardım Kampanyasına Destek Sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasına her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Elazığ Vali Tevfik Gür Ortaokulu öğrencileri tarafından toplanan yardımlar, Türkçe Öğretmeni Bayram Saltan öncülüğünde TDV Elazığ şubesine teslim edildi. Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert, yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

29.05.2024 15:54
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'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek sürüyor. Bu çerçevede Vali Tevfik Gür Ortaokulu öğrencilerinin Filistin için topladıkları yardım Türkçe Öğretmeni Bayram Saltan öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Yardımı teslim alan Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert, yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Özgür Filistin'in Yanındayız' Sloganıyla Başlatılan Yardım Kampanyasına Destek Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Özgür Filistin'in Yanındayız' Sloganıyla Başlatılan Yardım Kampanyasına Destek Sürüyor - Son Dakika
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