Özgür Özel, Akşener'e seslendi: 'Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özgür Özel, Akşener'e seslendi: 'Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile Balıkesir'de sonuçsuz kalan ittifak görüşmeleri üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenerek, 'Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum' dedi.

26.03.2024 23:08  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Akşener'e seslendi: "Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var"

BALIKESİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile Balıkesir'de sonuçsuz kalan ittifak görüşmeleri üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenerek, "Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bandırma'da düzenlediği mitinge katılarak belediye başkan adayları için oy istedi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ile Serkan Sarı, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza, Gönen Belediye Başkan Adayı İbrahim Palaz, Manyas Belediye Başkan Adayı Ahmet Duru ve Balya Belediye Başkan Adayı Orhan Gaga yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi ve İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. Özel, "Ahmet Akın'a dendi ki, biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Şu ana kadar çok uğraştık, görüştük ama verilen sözler unutuldu. Ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip beyin huyları. Yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmişte, sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun" dedi.

Ahmet Akın'ın geçtiğimiz yerel seçimlerde en büyük fedakarlığı yaptığını belirten Özel, "Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum. Ben Meral hanıma abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İYİ Parti'nin iyi insanlarına, gönlünde, gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne de partimi feda ederim. Önümüzdeki Pazar günü Ahmet Akın'a sahip çıkmaya hazır mısınız?" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Balıkesir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özgür Özel, Akşener'e seslendi: 'Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 00:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Akşener'e seslendi: 'Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement