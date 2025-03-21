Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyeyi ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da soruşturma kapsamında yakalanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün Beylikdüzü Belediyesini ziyaret etti.

Yaptığı konuşmaya Beylikdüzü'nün önemine vurgu yapan Özel, "Beylikdüzü, önemi her geçen gün artan ve tarihteki yerini tam olarak aldığında çok farklı şekilde anılacak olan bir ilçe. Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı ve büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü'ne baktığınızda iyi bir imar planı, iyi bir kentleşme, inanılmaz yeşil alanlar ve otuz yıldır büyüyen ama boğmayan, yaşamı terk etmeyen, yeşilden vazgeçmeyen, dikine yapılaşmaya plansız ve programsız izin vermeyen, kent rantını kente döndüren bir ilçe görüyorsunuz. Beylikdüzü'nün nüfusu ikiye katlanmış olmasına rağmen her yıl burada yeşil alan miktarı artıyor. İmamoğlu ve Çalık'ın yönettiği Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare, Esenyurt'ta yarım metrekare" ifadelerini kullandı.

Özel, belediye önündeki konuşmanın ardından Zehra Çalık'ı evinde ziyaret etti. - İSTANBUL