Özgür Özel Bursa'da üretim ve adil paylaşım vurgusu yaptı, birlik çağrısı verdi - Son Dakika
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Özgür Özel Bursa'da üretim ve adil paylaşım vurgusu yaptı, birlik çağrısı verdi

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Özgür Özel Bursa\'da üretim ve adil paylaşım vurgusu yaptı, birlik çağrısı verdi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da FSM Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşte vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın üretim gücüne dikkat çeken Özel, daha fazla üretim, daha fazla kazanç ve daha adil paylaşım hedefini anlatarak iktidar yolunda birlik çağrısı yaptı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da FSM Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşte vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da FSM Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Özel, Mustafa Bozbey'i ziyaret ettiğini ve Bozbey'e Bursalıların selamlarını götürdüğünü söyledi.

Konuşmasında ekonomik kalkınmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Bursa'nın üretim gücüne dikkat çekti. İş dünyasıyla da temaslarda bulunduğunu aktaran Özel, daha fazla üretim, daha fazla kazanç ve daha adil paylaşım hedeflerinden bahsetti. Özel, "Bursa'nın emeklisine de emekçisine de esnafına da çiftçisine de iş insanına da sendikalı çalışanına umut vaat ediyoruz, güzel günler vaat ediyoruz, zenginlik vaat ediyoruz, barış içinde kardeşçe yaşamayı vaat ediyoruz" dedi.

Eski siyasi yol arkadaşlarına gönderme

Özel, konuşmasının bir bölümünde geçmişte yaşanan siyasi tartışmalara da değindi. İsim vermeden kendisine yönelik bazı çağrılar yapıldığını belirten Özel, siyasi mücadelesini sürdürme kararı aldığını söyledi. Özel, "O sırada bize 'O otobüsün üstünden in, Ankara merkezli siyaset yap, partinin başına geç, muhalefetle yetin, buralardan çekil, ayak altından çekil' dediler. Biz buna asla geri adım atmayacağımızı, arkadaşlarımızı satmayacağımızı, iktidarla aynı hizaya geçmeyeceğimizi söyleyerek itiraz ettik" ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstleneceğini söyleyerek, "Cumhuriyete sahip çıkın, devrimlere sahip çıkın, ülkemize sahip çıkın, ülkemizin geleceğine sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Özel, meydandaki kalabalığa "Beni gençler duyuyor mu? Beni kadınlar duyuyor mu? Beni Bursa duyuyor mu? Bundan sonra iktidar yolunda birlikte miyiz?" diye seslendi.

Kaynak: İHA
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