Özgür Özel: Gençler İçin Bir Türkiye İnşa Edeceğiz - Son Dakika
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Özgür Özel: Gençler İçin Bir Türkiye İnşa Edeceğiz

24.06.2025 16:33
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CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin ekonomik zorluklarına dikkat çekti ve asgari ücrete zam talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençlerinin gözünün içine bakabilen ve gençlerinin yurt dışında değil, bu güzel memlekette hayal kurduğu bir Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söyleyen Özel, ekonomik olarak Türkiye'nin zor günler yaşadığını söyledi.

Muharrem İnce yeniden CHP'de

Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü hakkında konuşan Özgür Özel, "Kendisi Memleket Partisi'nin değerli yöneticileriyle bir araya geldi. Öyle Memleket Partisi'nin 'Yok efendim borçları varmış, yok bilmem ne' Hiç birinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın, omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi, pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm Memleket Partilileri baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki 'Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten, doğduğundan beri' hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz"

Türkiye ekonomisinin kötü durumda olduğunu ve bu nedenle geçim şartlarının zorlaştığını belirten Özel, "Bu memleketi bu hale getirenlere, elindeki paradan utananlara, karşısındaki yoksulun gözüne bakamayacak hale esnafı getirenlere inat; bu ülkede mahkemede de pazarda da adaleti biz getireceğiz. Gençlerinin gözünün içine bakabilen ve gençlerinin yurt dışında değil, bu güzel memlekette hayal kurduğu bir Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücreti uzun süredir gündemde tutmaya çalışıyoruz"

Asgari ücrete bir zam yapılması gerekli olduğunu söyleyen Özel, "Asgari ücreti uzun süredir gündemde tutmaya çalışıyoruz. Malum bu iktidar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücret, şimdi 3 çeyrek altını zor alıyor. Yani en çok durumu emekliye göre daha iyi görünen asgari ücretli, bu iktidarda 7 çeyrek altından 3 çeyrek altına gerilemiş. 2022-2023'te asgari ücrete temmuzda da zam yapılmıştı, ayarlama yapılmıştı. Seçimlerde Erdoğan 'Eğer enflasyon çift haneli rakamlardaysa, asgari ücrete yılda dört güncellemeyi düşünmeliyiz, Allah'ın izniyle bundan sonra öyle yapacağız' demişti. O günden sonra bu sözü söyledikten sonra, asgari ücrete hiç güncelleme yapmadı. İktidara geldi, yetkiyi aldı, 17 bin 2 liralık asgari ücreti geçen sene hiç zamlanmadı. Bu sene biz asgari ücret için doğru, hakkaniyetli bir rakam belirleyip '30, altında biz yokuz' demiştik. Ona rağmen gerçekleşen enflasyona değil, kendi hedeflediği enflasyona göre zam verdiği için; asgari ücreti 22 bin lirada bırakmıştı. Bunun üzerine Bursa mitinginden beri meydan meydan emekçilerle çoğalarak, emeklilerle çoğalarak hem asgari ücrete ara zam talebini, hem de diğer yandan emeklilere seyyanen zam talebini dile getiriyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özgür Özel: Gençler İçin Bir Türkiye İnşa Edeceğiz - Son Dakika

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