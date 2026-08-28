Özgür Özel, Yeni Parti Sakarya İl Başkanının düğününe katıldı - Son Dakika
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Özgür Özel, Yeni Parti Sakarya İl Başkanının düğününe katıldı

Özgür Özel, Yeni Parti Sakarya İl Başkanının düğününe katıldı
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Yeni Parti Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ile Eda Malkoç'un düğün töreninde nikah şahitliğini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ile Eda Malkoç'un düğün törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Yeni Parti Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ile Eda Malkoç, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özgür Özel, Yeni Parti Sakarya İl Başkanının düğününe katıldı - Son Dakika

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