Özhan'da Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
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Özhan'da Kadınlar Günü kutlaması

08.03.2022 17:13
Özhan'da Kadınlar Günü kutlaması

Özhan Ailesi, 474 kadın çalışanından aldığı güçle bugün Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli perakende markalarından birisi olmayı başardı.

Özhan Ailesi, 474 kadın çalışanından aldığı güçle bugün Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli perakende markalarından birisi olmayı başardı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, toplumdaki tüm alanlarda eşitliğin sağlanması ve kadınların fırsat eşitliğinin sağlanmasına imkan sunmak adanı adına önemli bir gün olduğunu ifade eden Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Biz de Özhan Ailesi olarak 474 kadın çalışanımızdan aldığımız güçle bugün Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli perakende markalarından birisi olmayı başardık. İçinde olduğumuz perakende sektörü ince detayları görmeyi, güçlü duruş sergilemeyi ve planlı, programlı, sorumluluk sahibi olmayı zorunlu kılan bir sektör. Özhan Ailesi olarak bu sektördeki güçlü duruşumuzun en önemli kaynağı özverili, güçlü ve yüksek sorumluluk bilinciyle topluma, ekonomiye ve ülkeye katkı sağlayan kadın çalışma arkadaşlarımız. Kadınların iş hayatındaki fırsat eşitliğini sonuna kadar destekleyen şirket politikalarımız gereği mevcut pozisyonlarımızda yeterlilikleri, bilgileri, deneyimleri, istekleri ve geleceğe dönük vizyonlarıyla görev yapan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür etmek adına 8 Mart'ı bir fırsat olarak bilip kendilerine Özhan Ailesine kattıkları güç için teşekkür hediyelerimizi takdim ettik. Özhan Ailesinin en önemli parçası olan kadın çalışma arkadaşlarımızla uzun yıllardır birlikteyiz. Şu anda ailemizin 474 kişilik önemli bir kısmını oluşturan kadın çalışanlarımızın sayısının gün geçtikçe artmasını ve perakendedeki kadın görüşünün gücünün artmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Özhan'da Kadınlar Günü kutlaması
Özhan'da Kadınlar Günü kutlaması
Özhan'da Kadınlar Günü kutlaması
Özhan'da Kadınlar Günü kutlaması

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Kadınlar Günü, Türkiye, Bursa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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